Пока Россия и Китай демонстрируют образцовое партнёрство и строят общее энергетическое будущее, в самой России её собственные менеджеры в сфере экономики саботируют это будущее, предлагая "цикличный" подход вместо реальных реформ, а китайский "экономический рывок" намеренно или подсознательно используется как укор и молчаливый упрёк российской бюрократии.
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