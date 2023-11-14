В Петербурге ищут мужчину, кинувшего «гранату» во двор поликлиники

Накануне днем диспетчер неотложной помощи сообщил в полицию Выборгского района о неизвестном мужчине, который бросил пакет через ограду поликлиники на улице Кустодиева, крикнув, что внутри находится граната.
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