В преддверии 9 мая, в нашем детском доме прошло мероприятие, посвященные 79 - летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне.
9 мая
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В преддверии 9 мая, в нашем детском доме прошло мероприятие, посвященные 79 - летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне.
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