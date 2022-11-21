Стеф Карри набрал 33 очка и 15 передач при 7 3-очковых в матче с «Рокетс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри помог команде одержать первую гостевую победу в сезоне. В матче с «Рокетс» (127:120) Карри набрал 33 очка и 15 передач при 7 3-очковых.
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