Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Стеф Карри набрал 33 очка и 15 передач при 7 3-очковых в матче с «Рокетс»

Стеф Карри набрал 33 очка и 15 передач при 7 3-очковых в матче с «Рокетс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри помог команде одержать первую гостевую победу в сезоне. В матче с «Рокетс» (127:120) Карри набрал 33 очка и 15 передач при 7 3-очковых.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх