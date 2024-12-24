В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с сотрудниками линейного отдела на транспорте провели викторину «Путь твоей безопасности»

В рамках проведения профилактического мероприятия «Безопасность на зимней дороге» инспекторы Госавтоинспекции и Линейного отдела города Орска организовали проведение увлекательной викторины «Путь твоей безопасности» для учеников МОАУ «Гимназия №1 г.
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