Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

275 подписчиков

Лекторий о технологиях и ИИ пройдет на Международном фестивале молодёжи с 13 по 16 сентября

Лекторий о технологиях и ИИ пройдет на Международном фестивале молодёжи с 13 по 16 сентября

Профессиональный Лекторий Сбера начал работу в Квартале Международного фестиваля молодёжи. С 13 по 16 сентября эксперты обсудят влияние технологий и искусственного интеллекта на карьеру, образование, спорт, искусство и науку.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым