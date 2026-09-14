Лекторий о технологиях и ИИ пройдет на Международном фестивале молодёжи с 13 по 16 сентября

Профессиональный Лекторий Сбера начал работу в Квартале Международного фестиваля молодёжи. С 13 по 16 сентября эксперты обсудят влияние технологий и искусственного интеллекта на карьеру, образование, спорт, искусство и науку.
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