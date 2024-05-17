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Закон, порядок, государство

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В преддверии летних каникул в общеобразовательных учреждениях города Новосибирска прошел «День дорожной безопасности»

15 мая сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска посетили городские общеобразовательные учреждения, где провели различные мероприятия с детьми и родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

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