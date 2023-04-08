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Депутат бундестага Дагделен уличила Шольца в обмане о совместных с США поставках танков Украине

Депутат бундестага Дагделен уличила Шольца в обмане о совместных с США поставках танков Украине

Депутат бундестага Севим Дагдален заявила, что политика правительства ФРГ, идущего на поводу у США, привела к тому, что Берлин единолично передал ВСУ танки, несмотря на слова Штатов о совместных поставках.

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