Пушилин заявил, что безотчетные траты ФРГ на оружие Киеву начинают вскрываться

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Бесконтрольные и безотчетные траты Германии на снабжение оружием киевского режима за деньги налогоплательщиков начинают вскрываться.
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