💸 Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт. Семьям нужно дать возможность использовать эти средства на оплату услуг по ремонту и строительству жилья, считаю депутаты.
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💸 Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт. Семьям нужно дать возможность использовать эти средства на оплату услуг по ремонту и строительству жилья, считаю депутаты.
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