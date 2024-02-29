1,6 млн кубометров снега вывезли зимой с улиц Нижнего Новгорода

Стало известно, сколько снега вывезли с нижегородских улиц зимой 2023/2024 года.Сегодня последний день зимы, дорожники подводят итоги: за три месяца с улиц Нижнего Новгорода вывезли 1,6 млн "кубов" снега.
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