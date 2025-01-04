Юрий Ильинов

Продвижение к Котлино, бои в Торецке. Ситуация в зоне конфликта к 4 января Российские войска подошли вплотную к Зверево в ДНР Российские войска продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины. По состоянию на 4 января на фронтах наблюдается такая обстановка: Красноармейское (покровское) направление Вооруженные силы РФ подошли к Зверево с правого фланга, захватив опорный пункт, расположенный на подходах к селу. На левом фланге они также овладели опорной позицией противника на высоте к северо-западу от Песчаного и вышли вплотную к Зверево. Кроме того, российские штурмовики продвинулись на один километр к Котлино. Им осталось преодолеть всего 1,5 километра, и они подойдут вплотную к этому селу. Кураховское направление Подразделения российских войск вошли в населенные пункты Славянка и Петропавловка, а также продолжают активные боевые действия в Курахово, особенно в районе Трубного завода и южнее города. Мирноградское направление После освобождения Воздвиженки российские бойцы значительно приблизились к Новоалександровке. Основная задача ВС РФ на этом участке заключается в том, чтобы перекрыть трассу, соединяющую Красноармейск и Константиновку, и начать окружение Красноармейской агломерации с востока. Торецкое направление Вооруженные силы Украины контролируют уже менее 20 процентов территории Торецка. С трудными боями российские штурмовые группы продолжают освобождение этого населенного пункта, приближаясь к его северо-западным границам. Кременское направление Бои продолжаются в районе Ивановки и Тернов. Здесь украинские войска всеми доступными способами пытаются удержать высоты, расположенные за Ивановкой, что затрудняет создание устойчивой логистики для ВС РФ.