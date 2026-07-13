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IShowSpeed и Селин Депт сыграли в Кубке креаторов. Команды тренировали Кафу и Матерацци, а судил Коллина

Стример IShowSpeed и блогер Селин Депт сыграли в ФИФА Кубке креаторов. Ютуб и ФИФА организовали первый Кубок креаторов с участием стримеров и блогеров.

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