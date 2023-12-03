Археологи обнаружили скелет мужчины, который использовал нож вместо протеза руки

С нами не соскучишься!

Скелет с ножом вместо руки Кто из нас не помнит грозного капитана Крюка, заядлого врага Питера Пэна? Литература и кинематограф изобилует персонажами, отличительной деталью которых стало наличие у них такого необычного протеза.