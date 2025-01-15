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Эксперт-энергетик заподозрил «друга и союзника России» Вучича в предательской торговле на инсайдах

Эксперт-энергетик заподозрил «друга и союзника России» Вучича в предательской торговле на инсайдах

Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич намеренно ещё в декабре анонсировал введении санкций США против компании «Нафтна индустрија Србије» (NIS), которой владеет российская «Газпромнефть», чтобы создать переговорную позицию по выкупу акций за бесценок.

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Комментарии
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S
Serg
&quot;налоги от NIS составляют 12-15% бюджета Сербии.&quot;- а какие налоги от этой компании поступают в Бюджет России? Ведь мы владеем 55% акций. Очередное отмывание доходов в неизвестный карман. Хотя почему же неизвестный?
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16 час.
вц
валентина цой
Господи, автор Америку второй раз не нужно открывать.
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7 час.
ГН
Галина Назарова
а  ты кто, холопчик?
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3 час.

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