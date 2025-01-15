Эксперт-энергетик заподозрил «друга и союзника России» Вучича в предательской торговле на инсайдах

S

Serg

"налоги от NIS составляют 12-15% бюджета Сербии."- а какие налоги от этой компании поступают в Бюджет России? Ведь мы владеем 55% акций. Очередное отмывание доходов в неизвестный карман. Хотя почему же неизвестный?