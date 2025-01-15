Эксперт-энергетик заподозрил «друга и союзника России» Вучича в предательской торговле на инсайдах

Политнавигатор Президент Сербии Александр Вучич намеренно ещё в декабре анонсировал введении санкций США против компании «Нафтна индустрија Србије» (NIS), которой владеет российская «Газпромнефть», чтобы создать переговорную позицию по выкупу акций за бесценок.
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