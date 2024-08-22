В Кинешемском районе задержан подозреваемый в грабеже, который проник в дом пенсионерки и похитил деньги

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» поступило заявление от 73-летней жительницы одной из деревень Кинешемского района о том, что у неё похищены деньги в размере 26 000 рублей.
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