Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию района по охране труда.

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию Бобруйского района по охране труда и профилактике производственного травматизма за 2023 год с присуждением призовых мест и присвоением звания ´Образцовая организация Бобруйского района по охране труда´.
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