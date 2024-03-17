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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию района по охране труда.

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию района по охране труда.

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию Бобруйского района по охране труда и профилактике производственного травматизма за 2023 год с присуждением призовых мест и присвоением звания ´Образцовая организация Бобруйского района по охране труда´.

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