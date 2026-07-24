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Царьград

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Собянин сообщил о завершении строительства 5 км дорог в Москве

Собянин сообщил о завершении строительства 5 км дорог в Москве

С начала 2026 года в Москворечье-Сабурово и Царицыно завершено строительство свыше 5 км дорог. Возведённый путепровод соединяет Каширское шоссе с ул.

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