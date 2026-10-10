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Российский газ стал одной из основ экономического благополучия Германии — Оздемир

Российский газ стал одной из основ экономического благополучия Германии — Оздемир

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир заявил, что экономическая модель Германии на протяжении десятилетий опиралась на доступные энергоресурсы из России, торговлю с Китаем и гарантии безопасности со стороны США.

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