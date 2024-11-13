Луганская школьница обратилась к Трампу

ЛУГАНСК, 13 ноября, ФедералПресс. Луганская школьница Фаина Савенкова, ставшая известной благодаря своим обращениям к международным организациям, призвала новоизбранного президента США Дональда Трампа закрыть украинский сайт «Миротворец» и привлечь его создателей к судебной ответственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии