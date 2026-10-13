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Спорт Уик-Энд

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Что с Венделом и когда «Зениту» ждать бразильца на поле - источник

Что с Венделом и когда «Зениту» ждать бразильца на поле - источник

«Зенит» по-прежнему не может рассчитывать на Вендела. Об этом пишет Анар Ибрагимов в своем Telegram-канале.

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