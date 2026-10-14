Главное в тезисах: Заказная кампания: Служба внешней разведки России заявила о клеветнической атаке на «Росатом» в европейских СМИ, заказчиком которой выступает руководство Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, а «рупором» выбрано издание Politico Europe.