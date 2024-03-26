Liudmila Kosteley

Пока не успокоите США и Англию, всё так и будет. США и Израйлю нужна ТЕРРИТОРИЯ Украины. А ресурсы могут брать в РФ. Что же они зря освобождали от людей Украину? Весь Запад под руководством США уже ополчился на РФ. Вот ОНИ и говорят, что Россия не должна победить Украину, потому что, это рушит ВСЕ планы США.