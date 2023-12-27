Туляков пригласили принять участие в Форуме "Сильные идеи для нового времени"

Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит общероссийский сбор перспективных идей по устойчивому развитию страны в новых экономических условиях в рамках подготовки к Форуму "Сильные идеи для нового времени" с 11 декабря текущего года по 31 января 2024 года.
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