Генпрокуратура потребовала изъять имущество главы департамента Минэка

Министерство экономического развития Российской Федерации Генеральная прокуратура РФ направила иск в Кунцевский районный суд Москвы с требованием изъять имущество главы Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского.
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