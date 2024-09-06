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Генпрокуратура потребовала изъять имущество главы департамента Минэка

Генпрокуратура потребовала изъять имущество главы департамента Минэка

Министерство экономического развития Российской Федерации Генеральная прокуратура РФ направила иск в Кунцевский районный суд Москвы с требованием изъять имущество главы Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского.

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