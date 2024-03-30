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В X5 Group заявили о росте спроса на продукты в Белгородской области

В X5 Group заявили о росте спроса на продукты в Белгородской области

Представители компании «Х5 Group» («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») в беседе с изданием «РБК» рассказали, что поставщики отказались привозить скоропортящиеся товары в магазины Белгородской области, которые находятся на границе и обстреливаются ВСУ, в целях безопасности.

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