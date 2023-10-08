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Ученые выяснили, что Меркурий все еще сжимается

Ученые выяснили, что Меркурий все еще сжимается

Исследователям дали подсказку «морщины» на поверхности планеты. Планетологам давно известно, что Меркурий сжимался на протяжении миллиардов лет.

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