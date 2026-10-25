Это признание поражения Запада, усталость от громадных потерь или подготовка почвы под президентство Порошенко? Андрей Захарченко Фото: Илья Питалев/ТАСС Материал комментируют: Андрей Суздальцев Богдан Безпалько Передачу Донбасса под контроль России в обмен на западные гарантии безопасности поддерживают более трети украинцев.
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