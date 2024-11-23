Прогноз погоды в Крыму на 23 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 23 ноябряВ Симферополе +17 и дождь со снегомВ Севастополе +18 и дождьВ Евпатории +17 и дождьВ Черноморском +15 и дождьВ Джанкое +16 и дождьВ Ялте +16 и небольшой дождьВ Алуште +16 и дождьВ Керчи +16 и дождьВ Армянске +14 и дождьВ Красноперекопске +15.