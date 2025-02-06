На капитальный ремонт Гусинской школы направят больше 17 млн. рублей

Работы пройдут по госпрограмме «Модернизация школьных систем образования» Депутат Госдумы Артем Туров посетил Гусинскую школу в Краснинском муниципальном округе, которую в этом году ждет капремонт по госпрограмме «Модернизация школьных систем образования».
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