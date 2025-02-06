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На капитальный ремонт Гусинской школы направят больше 17 млн. рублей

На капитальный ремонт Гусинской школы направят больше 17 млн. рублей

Работы пройдут по госпрограмме «Модернизация школьных систем образования» Депутат Госдумы Артем Туров посетил Гусинскую школу в Краснинском муниципальном округе, которую в этом году ждет капремонт по госпрограмме «Модернизация школьных систем образования».

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