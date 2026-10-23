Россия и Украина договорились о временном прекращении боевых действий в районе Алёшек Херсонской области с 29 октября.
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