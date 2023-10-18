Волейболистки «Динамо» остаются вне конкуренции

Действующие чемпионки национального волейбольного первенства выдали ударный старт нового сезона. Волейболистки столичного «Динамо» одержали две победы в двух матчах чемпионата, а затем прибавили к этому завоевание Суперкубка России (в рамках третьего тура).
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