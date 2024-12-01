В Днепропетровской области уничтожен центр подготовки операторов БПЛА ВСУ

Центр подготовки операторов БПЛА и цех по сборке беспилотников ВСУ в Днепропетровской области в районе Царичанки поразила российская армия, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев 1 декабря РИА новости.
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