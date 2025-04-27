Мозг композитора Люсьера “оживили”, чтобы он создавал музыку после смерти

В одной из австралийских галерей развернулась необычная экспозиция под названием “Воскрешение”. Центральным элементом проекта является крошечный церебральный органоид – миниатюрная модель человеческого мозга, выращенная из клеток скончавшегося в 2021 году американского композитора Элвина Люсьера.