Мозг композитора Люсьера “оживили”, чтобы он создавал музыку после смерти

В одной из австралийских галерей развернулась необычная экспозиция под названием “Воскрешение”. Центральным элементом проекта является крошечный церебральный органоид – миниатюрная модель человеческого мозга, выращенная из клеток скончавшегося в 2021 году американского композитора Элвина Люсьера.
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