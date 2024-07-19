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  • Иван Иваныч
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Приговор журналисту The Wall Street Journal, которого судят за шпионаж, огласят сегодня

Приговор журналисту The Wall Street Journal, которого судят за шпионаж, огласят сегодня

Приговор журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого судят за шпионаж, вынесут сегодня вечером, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда «Процесс вышел на завершающую стадию.

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