Приговор журналисту The Wall Street Journal, которого судят за шпионаж, огласят сегодня

Приговор журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого судят за шпионаж, вынесут сегодня вечером, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда «Процесс вышел на завершающую стадию.
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