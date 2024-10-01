Туманность Киля — это большая и сложная область ярких и темных туманностей, расположенная в созвездии Киля.
Космос
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Туманность Киля — это большая и сложная область ярких и темных туманностей, расположенная в созвездии Киля.
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