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Киев в панике: Тысячи бандеровцев готовят Зеленскому большой "сюрприз"

Киев в панике: Тысячи бандеровцев готовят Зеленскому большой "сюрприз"

В 2024 году тысячи вернувшихся с фронта вооружённых и озлобленных бандеровцев устроят на Украине кровавый госпереворот.

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Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Василькович, че так долго? До 2024-го многие дембеля не доживут, лучше поторопись.
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11 час.
Андрей Валерьевич
Я жил на Украине с долгое время и знаю о чем пишу !. Простые люди  просто хотят нормальной жизни, где понятные законы которые  работают не против народа . Люди просто устали от вороватой власти которая только может обещать и не исполнять ,тотальная коррупция которая  просто по факту давно встроена в систему управления государством. Всё остальное благие намерения и пожелания с высоких трибун . Врали все от Кравчука до Клоуна Зеленского . О Кравчуке  помню хорошо но не помню  точно в каком году но примерно было в  90 или 91 год ещё была Советская власть появились ,,,,первые позициионные журналисты,,,, которые задали такой вопрос -  так у вас 4 гектара земли и замок на 1300м2 в Швейцарии от куда и за какие деньги?  На что ответил партийный советский босс украинской власти  на ,,,мове украинской по ТВ ! - Та вы шо це маленькая хатынка та трохи земли !!!. Вот так эти твари будучи коммунистами при власти считали нас простых смертных за идиотов советских !!! . А потом украинская власть просто пустила всё с молотка себе в  корман . Так происходит  с 91 года по сей день . Люди давно озлоблены на власть они просто выживают кто как может. Я не оправдываю упоротых  идиотов которые  верят ,что их предки выкопали чёрное море ,построили Колизей в Риме и пирамиды Египта и т.д . Каждый человек верит в то ,что хочет или в то в чём он убежден. Но правда жизни и факты  это другое  !!!!
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9 час.
Андрей
Видимо количество упоротых идиотов на Окраине стремится к 100%😪
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6 час.

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