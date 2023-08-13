Киев в панике: Тысячи бандеровцев готовят Зеленскому большой "сюрприз"

Андрей Валерьевич

Я жил на Украине с долгое время и знаю о чем пишу !. Простые люди просто хотят нормальной жизни, где понятные законы которые работают не против народа . Люди просто устали от вороватой власти которая только может обещать и не исполнять ,тотальная коррупция которая просто по факту давно встроена в систему управления государством. Всё остальное благие намерения и пожелания с высоких трибун . Врали все от Кравчука до Клоуна Зеленского . О Кравчуке помню хорошо но не помню точно в каком году но примерно было в 90 или 91 год ещё была Советская власть появились ,,,,первые позициионные журналисты,,,, которые задали такой вопрос - так у вас 4 гектара земли и замок на 1300м2 в Швейцарии от куда и за какие деньги? На что ответил партийный советский босс украинской власти на ,,,мове украинской по ТВ ! - Та вы шо це маленькая хатынка та трохи земли !!!. Вот так эти твари будучи коммунистами при власти считали нас простых смертных за идиотов советских !!! . А потом украинская власть просто пустила всё с молотка себе в корман . Так происходит с 91 года по сей день . Люди давно озлоблены на власть они просто выживают кто как может. Я не оправдываю упоротых идиотов которые верят ,что их предки выкопали чёрное море ,построили Колизей в Риме и пирамиды Египта и т.д . Каждый человек верит в то ,что хочет или в то в чём он убежден. Но правда жизни и факты это другое !!!!