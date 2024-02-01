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Ирина Ортман рассказала, почему распалась группа «Тутси»

Ирина Ортман рассказала, почему распалась группа «Тутси»

Известная певица, участница группы «Тутси» Ирина Ортман сейчас эксперт в «сотне» популярного проекта телеканала «Россия-1» «Ну-ка, все вместе!»В эту пятницу, 2 февраля, стартует новый сезон шоу под названием «Ну-ка, все вместе! Хором!» На этот раз свое творчество на суд строгих профессионалов из жюри представят творческие коллективы со всей России и не только.

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