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Тардиф о Кубке мира: «ИИХФ не вовлечена в его подготовку, в каком бы году он ни проходил»

Президент ИИХФ заявил, что федерация не вовлечена в подготовку к Кубку мира. НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года.

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