Девин Букер исполнил эффектный данк в матче с «Миннесотой»

Девин Букер исполнил эффектный данк в матче с «Миннесотой»

Защитник «Финикса» Девин Букер стал автором эффектного данка в матче с «Миннесотой» (125:116). Букер и скамейка «Санз» эмоционально отпраздновали эпизод.

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