Встреча «„Читаем с Гоголем“. Герберт Уэллс „Человек-невидимка“»

Уэллс написал роман «Человек-невидимка» в начале своей литературной карьеры. После успеха «Машины времени» его воспринимали как учёного, умеющего писать, но следующая книга укрепила за ним репутацию писателя, способного соединять фантастическую идею с точным наблюдением за человеком.