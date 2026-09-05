Встреча «„Читаем с Гоголем“. Герберт Уэллс „Человек-невидимка“»

Уэллс написал роман «Человек-невидимка» в начале своей литературной карьеры. После успеха «Машины времени» его воспринимали как учёного, умеющего писать, но следующая книга укрепила за ним репутацию писателя, способного соединять фантастическую идею с точным наблюдением за человеком.
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