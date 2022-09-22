Москалькова предложила повысить социальные гарантии для участников СВО

РИАМО - 22 сен. В России необходимо разработать комплексный закон для повышения гарантий военнослужащих, участвующих в СВО, в том числе призванных по частичной мобилизации, сообщает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
РИАМО - 22 сен. В России необходимо разработать комплексный закон для повышения гарантий военнослужащих, участвующих в СВО, в том числе призванных по частичной мобилизации, сообщает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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