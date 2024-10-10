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Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» встретится с «Партизаном» и другие матчи

Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» встретится с «Партизаном» и другие матчи

Действующий чемпион греческий «Панатинаикос» примет немецкую «Баварию», испанский «Реал» сыграет с сербским «Партизаном».

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