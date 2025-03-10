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Царьград

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Четыре мощных взрыва раздались в Новокуйбышевске

Четыре мощных взрыва раздались в Новокуйбышевске

SHOT: Беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.Серия мощных взрывов произошла в ночь на 10 марта в городе Новокуйбышевске Самарской области.

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