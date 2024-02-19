JES: стресс до беременности негативно влияет на здоровье сердец будущих матерей

Исследователи из клиники "Бригем энд уименс" (второй по величине учебной больницы при Гарвардской медицинской школе) обнаружили, что стресс в ходе планирования беременности, особенно во время прохождения лечения бесплодия, может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему будущих матерей.