В России могут ограничить рекламу о «списании долгов»

В Государственную Думу внесли законопроект, который запрещает рекламу услуг правовой помощи гражданам в сфере внесудебного банкротства без указания их стоимости, разъяснения негативных последствий этой процедуры, а также содержащая обещания прекратить финансовые обязательства клиента.