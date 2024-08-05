В России могут ограничить рекламу о «списании долгов»

В Государственную Думу внесли законопроект, который запрещает рекламу услуг правовой помощи гражданам в сфере внесудебного банкротства без указания их стоимости, разъяснения негативных последствий этой процедуры, а также содержащая обещания прекратить финансовые обязательства клиента.
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