AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 315 подписчиков

Свежие комментарии

В России могут ограничить рекламу о «списании долгов»

В России могут ограничить рекламу о «списании долгов»

В Государственную Думу внесли законопроект, который запрещает рекламу услуг правовой помощи гражданам в сфере внесудебного банкротства без указания их стоимости, разъяснения негативных последствий этой процедуры, а также содержащая обещания прекратить финансовые обязательства клиента.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх