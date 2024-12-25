Marvel Television рассматривает возможность выпуска полнометражного мультфильма М...

Marvel Television рассматривает возможность выпуска полнометражного мультфильмаМультсериалы “Люди-Икс ’97”, “Что если…?” и “Я есть Грут” стали очень успешными для Marvel Studios, однако в отличии от DC, компания Marvel не выпускает полнометражные мультфильмы (“Человек-Паук: Через вселенные” и “Человек-Паук: Паутина вселенных” были выпущены… источник#Паутина.