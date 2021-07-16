Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

Кубок Казахстана. 2-й тур. Группа А. «Шахтер» одолел «Кызыл-Жар». Обзор матча

«Шахтер» на своем поле одолел «Кызыл-Жар» в рамках 2-го тура Olimpbet-Кубка Казахстана. Петропавловцы после удаления Валерия Каршакевича заканчивали в меньшинстве (72) Айдос Таттыбаев сделал дубль (75’, 86’) за карагандинский клуб.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх