Кубок Казахстана. 2-й тур. Группа А. «Шахтер» одолел «Кызыл-Жар». Обзор матча

«Шахтер» на своем поле одолел «Кызыл-Жар» в рамках 2-го тура Olimpbet-Кубка Казахстана. Петропавловцы после удаления Валерия Каршакевича заканчивали в меньшинстве (72) Айдос Таттыбаев сделал дубль (75’, 86’) за карагандинский клуб.
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