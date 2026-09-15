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В Минздраве заявили о росте риска возникновения онкологических заболеваний

Риск развития онкологических заболеваний в ближайшие 25 лет будет расти. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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