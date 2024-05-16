Пугачева уже не может скрыть проблемы — угасает на глазах

Зрители концерта рассказали, что происходит с Аллой Борисовной. Алла Пугачева Социальные сетиС возрастом, конечно, никто не молодеет, но в Сети поражены тем, как быстро начала сдавать Алла Пугачева после отъезда из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии